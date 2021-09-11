شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته بحضور الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً للموسم الجديد، وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات الثلاثاء الماضى بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الدورى الماضى.

وتشارك الصفقات الجديدة في تدريبات المقاولون، حيث أعلن المقاولون عن صفقة واحدة بشكل رسمي حتى الآن وهى ممادو نياس لاعب الإنتاج الحربى السابق، بينما أتم مسؤولو المقاولون تعاقدهم مع عماد فتحى لاعب المقاصة وحسام حسن مدافع بتروجت لتدعيم صفوف ذئاب الجبل.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

و كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.