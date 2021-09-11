مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام ليستر تشهد غياب رياض محرز

قرر بيب جوارديولا اخراج رياض محرز من حساباته الاساسية في مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام ليستر، بالجولة الرابعة من الدوري الانجليزي، بوضعه على دكة البدلاء.

وسيعتمد مانشستر سيتي على الثلاثي «جاك جريليش وفيران توريس ورحيم سترلينج» في خط الهجوم بسبب عدم جاهزية رياض محرز للعب كأساسي بعد مشاركته مع منتخب الجزائر أمام جيبوتي وبوركينا فاسو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب رياض محرز لمدة 90 دقيقة أمام جيبوتي، واستطاع تسجيل هدف في الدقيقة 67، ورغم أن النتيجة كانت تشير لتقدم بلاده ب7 أهداف نظيفة، إلا أن المدرب الوطني جمال بلماضي فضل إبقاءه على أرض الملعب!

وواصل جمال بلماضي اعتماده على رياض محرز كقائد للمنتخب الجزائري في المباراة التالية من التصفيات أمام بوركينا فاسو عندما أقيمت المباراة على الأراضي المغربية، وانتهت بالتعادل 1/1 في مدينة مراكش، ولعب محرز ال90 دقيقة.

ولن يشارك في تشكيلة مانشستر سيتي بمباراة اليوم ضد ليستر سيتي الثلاثي البرازيلي «إيدرسون مورايش وفيرناندينيو وجابرييل جيسوس» بعدما تلقى الاتحاد الانجليزي طلبًا رسميًا من الاتحاد البرازيلي بإيقافهم بشكل مؤقت لعدم تلبيتهم الدعوى الرسمية لحضور معسكر المنتخب للعب 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022.

ويغيب البديل الاول في حراسة المرمى «ستيفين» بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر

سكوت كارسون

كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – جواو كانسيلو

رودري

بيرناردو سيلفا – إيلكاي جوندوجان

جاك جريليش – فيران توريس – رحيم سترلينج

دكة مانشستر سيتي: إيدرسون مورايش – سليكير – بالمير – أكي – زينشينكو – فيرناندينيو – فيل فودين – دي بروينه – لابورت – رياض محرز – جابريل جيسوس – ديلاب.