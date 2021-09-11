مباريات اليوم في الدوري الانجليزي..عودة رونالدو تخطف الأضواء، ومان سيتي في رحلة صعبة

تقام 8 مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في الجولة 4 من الدوري الانجليزي الممتاز، ستكون أبرزهم على ملعب أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل بسبب عودة رونالدو.

ومن المنتظر امتلأ مسرح الأحلام عن آخره بالجماهير، وقد يصل الحضور إلى 78 ألف متفرج وفي مقدمتهم الاسطورة، السير أليكس فيرجسون، بهدف استقبال كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف الشياطين الحمر بعد غياب 12 عامًا.

وقضى كريستيانو رونالدو الفترة الماضية من مسيرته بين ريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يقرر العودة لصفوف اليونايتد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2021 بمبلغ 15 مليون يورو.

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، وستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

وفي نفس التوقيت، ستبدأ مباراة صعبة لرفاق قائد الجزائر «رياض محرز» في مانشستر سيتي عندما يزورون ملعب ليستر سيتي كينج باور، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق العماني خليل البلوشي.

جدول مباريات اليوم في الدوري الانجليزي السبت 11 سبتمبر 2021

كريستال بالاس وتوتنهام (الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 – تعليق حسن العيدروس.

آرسنال ونوريتش سيتي (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 – تعليق سوار الذهب

ليستر سيتي ومانشستر سيتي (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس 2 – تعليق خليل البلوشي

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 – تعليق حفيظ دراجي

ساوثامبتون ووست هام يونايتد (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس اكسترا 1.

واتفورد وولفرهامبتون (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس كونيكت.

برينتفورد وبرايتون (الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس الانجليزية 2

تشيلسي وأستون فيلا (الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش) – تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 – تعليق علي محمد علي.