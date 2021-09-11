جماهير برشلونة تطالب بعودة ألفيش بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو!

فسخ نادي ساو باولو البرازيلي تعاقده مع الظهير المخضرم «داني ألفيش» اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بعد أن رفض العودة إلى التدريبات بسبب رواتبه المتأخرة.

واعترفت إدارة فريق ساو باولو بأنها تدين بمبلغ 2.2 مليون دولار للمدافع البالغ من العمر 38 عامًا، وقدمت بالفعل بعض الحلول لسداد المبلغ على فترات، لكن وكيل أعمال ألفيش رفض الفكرة.

وقال مدير الكرة بنادي ساو باولو «كارلوس بيلمونت»، أن وكيل أعمال داني ألفيش أخبر الإدارة، بأن موكله لن يعود إلى النادي قبل تسوية ديون اللاعب بشكلٍ كامل وعلى دفعة واحدة.

ولكن سلوك داني ألفيش بغيابه عن أول حصة تدريبية مع الفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم خلال الأسبوعين الماضيين، أغضب إدارة ساو باولو بشدة، ليتم بعدها إعلان فسخ تعاقدهم مع اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك، ستسعى الإدارة القضائية والمالية بالفريق البرازيلي، مفاوضاتها مع وكلاء ألفيش لسداد الدين خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره بيلمونت.

وفي غضون ذلك، طالبت جماهير برشلونة رئيس النادي خوان لابورتا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة لاعبهم السابق إلى الفريق مجددًا في صفقة انتقال حر، خاصة بعد رحيل إيمرسون رويال دون تعويضه في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.

جدير بالذكر أن ألفيش حاول العودة إلى نادي برشلونة في أكثر من مناسبة سابقة منذ أن رحل إلى يوفنتوس في عام 2016، ولكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو كانت تقف أمام رغبة اللاعب في كل مرة.

ولا يزال ألفيش يأمل في اللعب بمونديال 2022، خاصة بعدما قاد منتخب البرازيل لتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ببداية شهر أغسطس من العام الجاري، ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بالبطولات (43 لقب).