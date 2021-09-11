بعد التتويج بالسوبر الأفريقي لليد.. شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة وتعليق

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة تشعل لهيب الجماهير بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، استفز محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك لكرة القدم، جماهير النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأبيض لكرة اليد بلقب السوبر الأفريقي على حساب القلعة الحمراء، والتأهل لكأس العالم للأندية الذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه على «تويتر»، صورتين له وهو يشير للرقم 7 وكتب: «7\1».

ويلمح شيكابالا إلى فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي لليد 7 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، 2021، بينما فاز الأهلي بلقب وحيد عام 2017.

وكان شيكابالا أكد في تصريحات لقناة نادي الزمالك أن النادي الأهلي تعاقد مع لاعبين بينهم لاعب أجنبي من أجل الفوز لكنه خسر مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد أمام القلعة البيضاء على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر.

ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي والوصول لكأس العالم لكرة اليد للمرة الخامسة في تاريخه، حيث بدأ في التواجد بمونديال الأندية لكرة اليد في عام 2010 عندما حصل على المركز الثالث، وفي المشاركة الثانية والثالثة نجح في الحصول على المركز الرابع، فيما جاءت المشاركة الأخيرة في عام 2019 بالخروج من دور الـ8 أمام فريق كييل الألماني أحد أهم الأندية في العالم في كرة اليد ونجح الزمالك في تقديم مباراة كبيرة أمام الفريق الألماني وسجل 28 هدفا فيما سكن مرماه 32 هدفا.

كما نجح الزمالك في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 28-27 في آخر ثانية من عمر المباراة عن طريق صاروخية يحيى الدرع الذي أنهى اللقاء لصالح فريقه وقاده للتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.