شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: نستعد جيدا لمباراة برشلونة ومقتنع بقرار اعتزالى دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الأحمر، نجم فريق الزمالك لكرة اليد، إن جمهور الفريق الأبيض لم يتخل عن دعمهم، وكان مساندا لهم، مؤكدا أنه العنصر الذى يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، كى يظهر الفريق في أفضل صورة ويحصلوا على البطولات والألقاب.

وتحدث الأحمر، خلال حواره على قناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا عن مواجهة برشلونة الإسباني، قائلا: "نستعد جيدا للمباراة ونعلم أن برشلونة فريق قوى ومميز ويمتلك لاعبين كبارا، لكن أيضا فريق الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين".

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

أكد أحمد الأحمر، أن قرار اعتزاله الدولى جاء في الوقت المناسب، موضحا أنه لن يتراجع عنه، خصوصا أنه خرج بشكل مناسب ومقتنع به.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.

ورفع الزمالك رصيده إلى النجمة السابعة، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام: 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.