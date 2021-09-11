شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. الإسماعيلى يؤجل انطلاق فترة الإعداد بسبب المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجدداً للاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.

وأكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، أن إيهاب جلال وجهازه المعاون كان لهم دور فعال وكبير بالتعاون مع اللجنة الفنية فى الخروج من الفترة العصيبة التى مر بها الفريق، واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين فى أنفسهم من جديد.

وأضاف أبو جريشة فى تصريحات لموقع الإسماعيلى: "إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض".

وتابع: "غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنة وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية، واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيرى وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والإدارة بالجهاز وقدمت كل المطلوب، إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك".

واسترسل فاكهة الكرة المصرية: "جارٍ الآن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة".

وأكمل: "تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق".

واختتم أبو جريش حديثه: "المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وإدارة النادى يقدموا دعما كبيرا للجنة الفنية من أجل تذليل جميع العقبات لبناء فريق قوى حيث حرص المهندس إبراهيم عثمان على توقيع شيكات مقدم عقود اللاعبين المرشح انضمامهم لصفوف الفريق بشكل سريع من أجل ضمان ضمهم لصفوف الفريق واتمنى من الجماهير استمرار دعمها للفريق لتحقيق نتائج فى الموسم الجديد تكون على قدر تطلعات الجميع".