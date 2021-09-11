الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجتذب الأنظار اليوم في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجتذب الأنظار اليوم في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي اليوم إلى المحطة البريطانية الثامنة التي تقام ضمن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، التي يحتضنها مضمار دونكستر العريق في المملكة المتحدة ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

وتطمح خيول شادويل لحصد لقب الكأس الغالية عبر مشاركتها القوية في السباق والدفع بـخمسة مهور ومهرات نجحت من تحقيق انتصارات مميزة خلال السباقات الأخيرة في المضامير الأوروبية، ويقف في مقدمتها «العجب» بقيادة الفارس دين أونيل، و«الغني».

كما يشهد سباق المحطة البريطانية مشاركة خيول مميزة مثل: المهر «آبيس» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير. والجواد «آريون» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا، والذي يعود لهيف محمد القحطاني وبإشراف المدرب جان فرانسوا برنارد وقيادة جان بيرنارد إيكيم. و«ساهيس» لجودين وبإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس روسا ريان، إلى جانب «أوتار» لنقابة سباق بلاك روك بالمملكة المتحدة بإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس توم ماركواند.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباقات مطر اليبهوني في تصريح صحافي إلى دور محطة المملكة المتحدة وأهميتها الكبيرة بين المحطات المعتمدة، خصوصاً أنها تقام في مضمار دونكستر العريق.

وقال: إن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة، تقود الكأس لفضاء النجاحات العالمية، مبيناً أن المحطة البريطانية تمثل تأكيداً جديداً على مكانة الإمارات الاستراتيجية في خارطة سباقات الخيول العالمية.

• مضمار دونكستر العريق في بريطانيا يشهد مشاركة مجموعة من نخبة الخيول.

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