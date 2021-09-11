الامارات | فوز النصر ومليحة والظفرة في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر ومليحة والظفرة في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق النصر لكرة الصالات على نظيره دبا الحصن 4-2، أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الصالات، وسجل أهداف «العميد» طاهر حسن وجلال الصيادي والبرازيليان هنريك ولوكاس، بينما أحرز هدفي دبا الحصن خلفان محمد والبرازيلي جوستافو. وفي بقية النتائج، فاز مليحة على الحمرية 6-1، وسجل للفائز محمد عبدالله «سوبر هاتريك» والبرازيلي انتونيو، وبدر إبراهيم، وأحرز للحمرية خليفة محمد، كما تغلب الظفرة على الشارقة 4-3، وسجل للفائز حمدان عبدالله والبرازيلي اندري فينيكيوس ومواطنه ميجويل كينجي ومحمد عبدالله، وللشارقة البرازيليان بابلو سيلفا (هدفان)، وجابريل بورديغيني. ويتصدر الظفرة ترتيب الدوري بست نقاط، يليه النصر بأربع نقاط.

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