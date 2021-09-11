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الامارات | شباب الأهلي ينتظر هدية جديدة من العروبة

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سيد مصطفى ■ عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى شباب الأهلي إلى إضافة ثلاث نقاط جديدة، حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً على العروبة صاحب المركز الأخير، وذلك عند الساعة 6:45 مساء اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح شباب الأهلي بقيادة مدربه الوطني مهدي علي في حصد العلامة الكاملة في المباراتين السابقتين ضد الإمارات وعجمان. وينتظر مهدي علي الكثير من الثنائي المحترف، أحمد نورالله، ومهدي قايدي، للانسجام مع بقية الفريق، خصوصاً أنهما من العناصر التي يعول عليهما للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ولايزال شباب الأهلي، يتطلع بشغف لعودة نجم خط الوسط عموري من الإصابة، وكذلك مهاجم الفريق أحمد خليل. في المقابل، فإن العروبة الذي لم يكن على مستوى التطلعات في أول جولتين يسعى بقوة لإثبات ذاته وتقديم صورة مغايرة عما كان عليه أمام الوحدة والنصر. واستقبل العروبة تسعة أهداف خلال المباراتين، بواقع أربعة من الوحدة، وخماسية من العميد، دون أن يُسجل أي هدف في المباراتين. ووضح على العروبة افتقاده العمل الجماعي، خصوصاً على صعيد الدفاع، وعدم ظهور الانسجام الكافي بين اللاعبين، ما جعل الفريق أقل مما كان على مستوى الطموح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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