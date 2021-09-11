الامارات | العين يبحث عن فك «عقدة الشامخة» بعد 2463 يوماً من الانتظار

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبحث عن فك «عقدة الشامخة» بعد 2463 يوماً من الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العين في الساعة 06:45 من مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على بني ياس، على استاد الشامخة ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يبحث من خلاله «الزعيم» عن فك عقدة عدم الفوز على «السماوي» في ملعبه، والتي استمرت لمدة 2463 يوماً متتالية، منذ آخر انتصار للفريق بتاريخ 12 ‏ديسمبر ‏‏2014 بثلاثة أهداف نظيفة.

وعلى مدار هذه الفترة كانت الأفضلية والكفة تميل لصالح بني ياس في المباريات، إذ التقى الفريقان في ست مواجهات، انتهت ثلاث منها بالتعادل، ومثلها بفوز «السماوي»، كما أن العين لم ينتصر في مواجهة بني ياس في كلا الملعبين أيضاً على مدار 1042 يوماً، منذ آخر مباراة حصد فيها النقاط الثلاث، حينما فاز على ملعبه بهدفين نظيفين، وكان ذلك يوم 4 نوفمبر ‏‏2018 لحساب الجولة التاسعة من المسابقة.

وسيدخل العين لقاء اليوم بتشكيلة مختلفة عن التي كانت تشارك في السنوات الماضية، بعد أن شهدت صفوف الفريق تغيرات جذرية على مستوى الأجانب والجهاز الفني.

في المقابل، يرفع بني ياس شعار التعويض لتحقيق أول فوز في الموسم «خسر من الوصل 0-1 وتعادل مع الوحدة 1-1»، ويدرك مدربه الروماني دانيال إيسيلا أن أفضليته على العين بالفوز ذهاباً وإياباً أصبحت من الماضي، وأن الأمور في الموسم الحالي مختلفة، وهو التصريح ذاته الذي أدلى به في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء.

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