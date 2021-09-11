الامارات | الجزيرة والنصر يرغبان في الابتعاد عن المشكلات المبكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة والنصر يرغبان في الابتعاد عن المشكلات المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجزيرة والنصر إلى الابتعاد عن المشكلات المبكرة عندما يلتقي الفريقان الساعة التاسعة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يمتلك «فخر أبوظبي» في رصيده أربع نقاط، بينما حصل «العميد» على ثلاث نقاط في أول جولتين من المسابقة. ويأمل حامل اللقب أن يستعيد انتصاراته بعد تعثره في الجولة الثانية بتعادله أمام كلباء من دون أهداف، بعدما كان بدأ الموسم بالفوز على الظفرة بهدفين دون رد، بينما يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما عوض البداية غير الموفقة له في الجولة الأولى بالخسارة أمام عجمان بثلاثة أهداف دون رد، ثم فاز على العروبة بخمسة أهداف في الجولة الثانية. ويراهن المدرب الهولندي مارسيل كايزر على اكتمال صفوف «فخر أبوظبي»، إذ سيعود إلى قائمة الفريق، البرازيلي برونو دي أوليفيرا، الذي غاب عن المباراة الماضية بداعي حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى، بينما استفاد الجهاز الفني من فترة التوقف الدولي، بإعداد الوافدين الجديدين إلى الفريق، وهما البرازيلي جواو فيكتور والمالي عبدالله ديابي، خصوصاً أنهما لم يشاركا مع الجزيرة في فترة الإعداد.

في المقابل، لا يختلف الوضع بالنسبة للمدرب الأرجنتيني دياز الذي يعتمد على اكتمال صفوف «العميد»، رغم عدم تعافي حارس المرمى أحمد شامبيه بشكل كامل، لكن جاهزية الوافد الجديد عبدالله التميمي تجعل الجهاز الفني يشعر بالاطمئنان في مواجهة الهجوم القوي لفريق الجزيرة.

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