اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كريستال بالاس - توتنهام 15:30

أرسنال - نوريتش سيتي 18:00

ليستر سيتي - مانشستر سيتي 18:00

مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد 18:00

- أستون فيلا 20:30

ليفانتي - رايو فاليكانو 20:30

بيلباو - ريال مايوركا 23:00

نابولي - يوفنتوس 20:00

أتلانتا - فيورنتينا 22:45

الدوري الألماني

ليفركوزن - دورتموند 17:30

لايبزيغ - ميونيخ 20:30

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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