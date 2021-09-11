الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - توتنهام 15:30
أرسنال - نوريتش سيتي 18:00
ليستر سيتي - مانشستر سيتي 18:00
مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد 18:00
تشيلسي - أستون فيلا 20:30
ليفانتي - رايو فاليكانو 20:30
بيلباو - ريال مايوركا 23:00
نابولي - يوفنتوس 20:00
أتلانتا - فيورنتينا 22:45
الدوري الألماني
ليفركوزن - دورتموند 17:30
لايبزيغ - ميونيخ 20:30
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