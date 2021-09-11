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الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتينج 3 مواسم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى، التعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، بعقد يمتد لثلاث مواسم، ضمن صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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ووفقًا للصفحة الرسمية لزعيم الثغر، عبر فيس بوك، فنجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، فى إتمام التعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتنج، صاحب الـ 21 عاما، عقب إنهاء كل التفاصيل المالية مع ناديه السابق.

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واستقر حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، على قيد 17 لاعبًا فى قائمة زعيم الثغر الأولى استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها أمس الخميس لاتحاد الكرة.

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وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كلا من: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

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فيما قرر حسام حسن الاستغناء بشكل رسمي عن محمد ناجى جدو العائد من الإعارة للفريق مرة أخرى لعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل، ليصبح اللاعب حرا يحق له الانتقال لأى فريق.

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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