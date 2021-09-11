شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: نبحث مع أوليفر روى تدعيم فريق اليد بلاعبين سوبر فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، أن فريقه استحق الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب النادى الأهلى، لافتا إلى أن مباريات القمة فى كرة اليد بين القطبين عادة من تشهد منافسة شرسة حتى اللحظات الأخيرة.

قال لبيب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن فريقه خاض المباراة بدون لاعبين محترفين لثقته فى المجموعة الحالية، مشيدا فى نفس الوقت بفريق الأهلى الواعد ومديره الفنى طارق محروس.

تابع أنه تعاقد مع مدرب قدير هو الاسبانى أوليفر روى استعدادا لمونديال الأندية لأنه كان يعرف أنه سيتأهل للبطولة، موضحا أنه سيعقد جلس معه لمناقشة تدعيم الفريق بلاعبين سوبر فى البطولة الكبرى التى تقام فى السعودية.

يُعد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى توج به فريق الزمالك هو اللقب الخامس فى مباريات السوبر التى يتوج بها أحمد الأحمر، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك.

وحصل الأحمر على لقب السوبر 4 مرات قبل لقب اليوم الذى توج به الأبيض، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 27/28 فى الثانية الأخيرة من المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، ليكون هذا السوبر هو الخامس لأحمد الأحمر.

وتُوج أحمد الأحمر ببطولة السوبر 5 مرات أعوام 2010، 2012، 2018، 2019، 2021، فى المقابل حقق حمادة الروبى لقب السوبر 3 مرات، فى مسيرته كلاعب بالإضافة إلى لقبين فى مسيرته التدريبة.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.