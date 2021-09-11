شكرا لقرائتكم خبر عن فلفل: نجحنا فى الحفاظ على تماسكنا بمباراة السوبر ونعد الجماهير بمزيد من الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود خليل "فلفل"، حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد، جمهور الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الزمالك 28 / 27 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، قائلاً: "ببارك لجمهور الزمالك وبشكرهم على مساندتهم ودعمهم لنا ونعدهم بكل البطولات في الفترة المقبل".

قال في تصريحات خاصة: "مباراة السوبر الأفريقي كانت صعبة لأننا نواجه الأهلي في بداية الموسم مع مدرب جديد، ولكن نجحنا في لم شمل اللاعبين وأخذنا عهد على انفسنا في الحفاظ على تماسكنا خلال المباراة والفوز".

واصل: "نطالب الجماهير بالاستمرار في دعمهم لنا ونعدهم بالمنافسة على تحقيق كل الألقاب في الفترة القادمة".

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وإستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.

ورفع الزمالك رصده إلى النجمة السابعة، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام ،2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.

وأقيمت المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

وخاض الزمالك المباراة مكتملاً للصفوف تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى الذى حصد أول لقب له مع الأبيض، بينما دخل الأهلى اللقاء بغياب الثئانى محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو.