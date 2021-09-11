أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10\9 \2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة، الموافق 10 / 9/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى لكرة اليد للمرة السابعة فى تاريخه، إعلان اتحاد الكرة تخفيف عقوبة شيكابالا الاسبوع المقبل .

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع المقبل.