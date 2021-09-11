شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الجمعة 10\9 \2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة، الموافق 10 / 9/ 2021 شهدت الكثير من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى لكرة اليد للمرة السابعة فى تاريخه ، اعلان اتحاد الكرة تخفيف عقوبة شيكابالا الاسبوع المقبل .

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.