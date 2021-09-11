شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يحقق لقب السوبر الأفريقى الخامس له مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى توج به فريق الزمالك هو اللقب الخامس فى مباريات السوبر التى يتوج بها أحمد الأحمر، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك.

وحصل الأحمر على لقب السوبر 4 مرات قبل لقب اليوم الذى توج به الأبيض، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 27/28 فى الثانية الأخيرة من المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، ليكون هذا السوبر هو الخامس لأحمد الأحمر.

وتُوج أحمد الأحمر ببطولة السوبر 5 مرات أعوام 2010، 2012، 2018، 2019، 2021، فى المقابل حقق حمادة الروبى لقب السوبر 3 مرات، فى مسيرته كلاعب بالإضافة إلى لقبين فى مسيرته التدريبة.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.