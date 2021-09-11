شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال بعد انتقاله للمصرى: خطوة جديدة فى حياتى ونقدر نفرح بورسعيد ببطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام جمال، المنضم حديثا لصفوف المصرى، عن سعادته بالانضمام إلى النادى البورسعيدى، مؤكدا أنها خطوة ومرحلة جديدة فى حياته الكروية بواحد من أعرق الأندية الجماهيرية فى مصر، متمنيا أن يستطيع هو وزملائه من تحقيق بطولة للفريق وإسعاد شعب بورسعيد.



إسلام جمال مع مسئولى المصرى

ونشر جمال، صورا له مع مسئولى المصرى بعد التوقيع، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خطوة ومرحلة جديدة فى حياتى الكروية وتحدى جديد بانضمامى لأعرق الأندية المصرية والجماهيرية نادى المصرى البورسعيدى، وإن شاء الله أكون إضافة للنادى أنا وزملائى، ونقدر نفرح شعب بورسعيد ومجلس إدارته المحترم ببطولة قريب إن شاء الله".





وأضاف جمال: "نادى المصرى إضافة لأى لاعب ف مصر، وشرف ليا انى ارتدى تشيرته، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا، وأخيرا أحب أشكر مجلس إدارة النادى بالكامل وجماهير النادى العظيمة".





وأعلن النادى المصرى البورسعيدى، التعاقد مع إسلام جمال، قادما من طلائع الجيش، ليصبح واحدا من صفقات الفريق حتى الآن بعد التعاقد مع أحمد علاء وأحمد الشيخ وأسامة الجزار وعمرو مرعى والفلسطينى محمد بلح، استعدادا للموسم الجديد.