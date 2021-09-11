عاشور والبنا وأمين عمر يشاركون فى دورة الكاف لحكام الـvar

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، 5 حكام مصريين للمشاركة فى دورة تقنية الفيديو التى تقام فى مصر فى الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر المقبل، والحكام الذين وقع عليهم الاختيار هم محمود عاشور "فار" ومحمود البنا "فار" وأمين عمر حكم ساحة، ومحمود ابو الرجال "مساعد"، وأحمد حسام "مساعد".

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام 2021 - 2022 ستقام بتقنية الفيديو، وأن ما يتردد حول إمكانية إلغاء التقنية عار تماما من الصحة، نظرا لتمسك الأندية باستمرار التقنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب هو استمرار التعامل مع الشركة الإسبانية الحالية التى تنفذ التقنية فى مصر، خاصة فى ظل وجود صعوبات فى الاتفاق مع شركات أخرى.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.