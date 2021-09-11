شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا عن مراوغة الأحمر للاعبى الأهلى: بيوديهم المهندسين وهو فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك لكرة القدم فى الحصول على قميص اللاعب أحمد الأحمر قائد الفريق الأبيض لكرة اليد عقب التتويج بكأس السوبر الإفريقى، قائلا "أريد قميص أحمد الأحمر حلاوته زادت بعد أن قُطع كان يلعب مصارعة اليوم ولكن ليس هناك طريقة أخرى لإيقافه لديه أسلوب مراوغة غريب (بيوديهم المهندسين وهو فى أكتوبر)" حيث أقيمت المباراة فى صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وأوضح محمود عبد الرازق " شيكابالا " خلال حديثة لقناة الزمالك قائلا " يحيى الدرع يشبه طارق حامد كلاهما يلعب بروح وقوة وإصرار وسيف الدرع كان نجم الشوط الأول، وفى لقطة طرده لم يفعل شيئا لاعب الأهلى هو من داس على قدمه ورغم ذلك تم طرده (اللى هو أنا جى أخلّص) أتوقع أن أحمد الأحمر قام بتهدئة اللاعبين بين الشوطين لأننا كنا نلعب باستعجال ولحظة أن تقدمنا فى المباراة عرفت على الفور أننا سنفوز".

وأشار شيكابالا شاهدت لقطة احتفال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك متأخرا لأنى كنت أفعل مثله فرحته مختلفة فى هذه البطولة لأنه فريقه وفريق اليد متكامل ومنذ صغرنا نعرف أنهم أسرة والناس يعتقدون أننا نتابع المباريات مؤخرا لكن ذلك يحدث منذ زمن لاعبى الكرة دائما يحضرون فى المدرجات نحن غير نستمتع بالمشاهدة.