شكرا لقرائتكم خبر عن وسام نوار: السوبر الأفريقى دافع قوى لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وسام نوار لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن لقب السوبر الأفريقى بطولة غالية على الفريق فى كل الظروف التى تحققت فيها.

واضاف نوار فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن تحقيق السوبر الأفريقى من الدوافع القوية للبطولات المقبلة وهى مونديال الأندية قائلا:" دافع قوى للى جاى ".

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وإستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.