شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يؤازر مروان محسن بعد رحيله من الأهلى: "ربنا يكرمك يا أنضف خلق الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، زميله مروان محسن، مهاجم الفريق الذى تم توجيه الشكر مؤخرًا والاستغناء عنه، متمنيًا له النجاح خلال الفترة المقبلة.

ونشر كهربا، صورة من تدريبات سابقة للفريق جمعته مع مروان، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "ربنا يكرمك فى اللى جاى يا أنضف خلق الله".





وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وجه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادى.