شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الروبى: خبرة لاعبى الزمالك حسمت لقب السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة الروبى، مدرب حراس مرمى فريق يد الزمالك، عن أن خبرة لاعبي الفريق هي من حسمت الفوز على الأهلى والتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد.

وأوضح حمادة الروبى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أنه يوجد عناصر جديدة في فريق الزمالك تحتاج إلى الانسجام فقط وهذا عمل الجهاز الفني للقلعة البيضاء، مضيفًا أن الخبرات الكبيرة لدى حراس مرمى الفريق الأبيض كانت واضحة فى المباراة.

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وإستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.