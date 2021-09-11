شكرا لقرائتكم خبر عن الأباتشى عن تقليد قائد اليد لاحتفاله بالسوبر: شيكابالا الأحمر والجمهور يستحق الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الخبرة حسمت تتويج الفريق الأبيض لكرة اليد بالسوبر الأفريقي، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة أمام الأهلى ولكن إرادة الله شاءت بفوز الزمالك.

أضاف شيكابالا في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن لاعبى اليد فريق متكامل وكانوا رجالا على قدر المسئولية لافتاً إلى أن الهدف الذى سجله يحيى الدرع في الدقائق الأخيرة من المباراة كان عالميا وتسبب في فرحة كبيرة لجمهور النادى الأبيض.

أوضح شيكابالا، أنه يتابع قناة الزمالك من قبل بداية اللقاء، مشيرا إلى أنه شاهد المباراة مع زوجته التي تحملت انفعالاته بسبب صعوبة المباراة مبديا سعادته باحتفال أحمد الأحمر على طريقته مطلقا عليه :" شيكا الأحمر".

وواصل قائد نادى الزمالك:" جمهور الزمالك مختلف ويستحق الفرحة ويدعم لاعبيه ولاعبو الفريق الأبيض أيضا لأنهم اجتهدوا وبذلوا قصاري جهدهم وربنا أراد اليوم أن نتوج باللقب ونشارك في مونديال الأندية".

وتحدث شيكابالا عن فرحة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك قائلا :" حسين لبيب شعرت بفرحته المختلفة كأنها فريقه وليس رئيس النادى".

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.