بعد تأهله لمونديال الأندية لليد بعد فوزه على الأهلي.. الزمالك يضرب موعدًا مع برشلونة بطل أوروبا



الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وإستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018 ، 2019 على حساب الأهلى أيضا .

ورفع الزمالك رصده إلى النجمة السابعة ، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام ،2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.

وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بطل أفريقيا في مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني بطل أوروبا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28 -27 في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وسيبدأ الزمالك مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين نجم المنتخب الوطني.

وحقق فريق كرة اليد بالزمالك فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب غريمه الأهلي، بنتيجة 28-27، ليتوج بكأس السوبر الإفريقي ويتأهل لكأس العالم للأندية.

ونجح الزمالك في قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، بعد أن تأخر في الشوط الأول بنتيجة 16-14.

ويعد هذا اللقب هو السابع للزمالك، بينما حقق الأهلي اللقب مرة وحيدة.

كما يعتبر هذا اللقب هو الثالث على التالي للزمالك الذي يحققه على حساب الأهلي.

وأقيمت المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

وخاض الزمالك المباراة مكتملاً للصفوف تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى الذى حصد أول لقب له مع الأبيض، بينما دخل الأهلى اللقاء بغياب الثئانى محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو.