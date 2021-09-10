شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا: التتويج بكأس السوبر الأفريقى جاء نتيجة جهد وتعب لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد علاء لوكا لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن الفوز ببطولة السوبر الأفريقى أمام النادى الأهلى، جاء نتيجة جهد وتعب كل لاعبى الفريق.

وقال لوكا قى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الزمالك دائمًا يقدم أقصى مجهود لديه ليحقق أى بطولة، قائلاً: عملنا اللى علينا كل اللاعبين عملت اللى عليها، مهما كان وقت المشاركة فى المباراة حتى وإن كانت دقائق معدودة".

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه كان هناك قلق قى ظل خوض مباريات ودية فقط لكن الله كلل الجهد بالتتويج بالبطولة.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.