شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوض طارق قنديل لحضور احتفالات نادى الترسانة بـ"المئوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تفويض طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، لحضور فعاليات احتفالات نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، التي أقيمت اليوم وتخللتها مباراة ودية، جمعت بين فريق الترسانة لكرة القدم ومنتخب الأندية.