شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوض طارق قنديل لحضور احتفالات نادى الترسانة بـ"المئوية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تفويض طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، لحضور فعاليات احتفالات نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، التي أقيمت اليوم وتخللتها مباراة ودية، جمعت بين فريق الترسانة لكرة القدم ومنتخب الأندية.
وقدم عضو مجلس إدارة الأهلي التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق السعيد.
ونقل طارق قنديل تهنئة وتحيات أعضاء مجلس إدارة الأهلي لنادي الترسانة، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بهذه المناسبة التاريخية، التي تعكس تاريخًا مضيئًا وحافلًا لقلعة الترسانة الرياضية العريقة، والتي كثيرًا ما كان لها دور بارز في دعم كل المنتخبات الوطنية على مر الأجيال، متمنيًا دوام التوفيق لنادي الترسانة ومجلس إدارته في المرحلة القادمة.