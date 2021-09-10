شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقى: أخدنا كل البطولات وعايز ارتاح فى بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن الفريق الأبيض أبطال في كرة اليد منذ 40 عامًا وكان لديه ثقة في اللاعبين بالفوز على الأهلى والتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد رغم قوة المباراة والفوز فى اللحظات الأخيرة.

وأوضح حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن هذا الموسم داخل القلعة البيضاء مميز للغاية بسبب حصد العديد من البطولات على صعيد جميع الألعاب وجاء قائلا: "الحمد لله أخدنا كل البطولات في جميع الألعاب داخل نادى الزمالك وعايز أروح أريح فى بيتى".

وأشار حسين لبيب إلى أن التعاقد مع المدير الفني الأجنبى جاء لهدف حصد بطولة العالم للأندية وليس لبطولة السوبر الافريقى وأنه سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمعرفة أحتياجات الفريق قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

وأضاف رئيس الزمالك قائلا: فخور بفريقى وفرحان بيهم جدًا ربنا كرمه كبير وتكمل على خير بكأس مصر ونرجع بيتنا هاديين ونعمل الانتخابات ويتولى مجلس منتخب يكمل المسيرة".

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة إحراج الأهلى بقمة السوبر الأفريقى بالفوز بنتيجة 28/27 فى مواجهة القمة التى جمعتهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجح الإسبانى أوليفر روى المدير الفنى للزمالك فى أول إختبار رسمى له مع القلعة البيضاء منذ توليه المهمة خلفا للمدير الفنى السابق حسين زكى فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد .

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .