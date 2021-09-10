شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة، الموافق 10 / 9/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لكرة اليد للمرة السابعة فى تاريخه، إعلان اتحاد الكرة تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.
نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.
أعلن نادي المصري البورسعيدي عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمد بلح، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
ونجح المصري في التعاقد مع كل من أحمد الشيخ وعمرو مرعي وأحمد علاء وإسلام جمال وأسامة الجزار لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل
الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديًّا استعدادًا للسوبر المصري
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تحدد يومي 13 و16 سبتمبر الجاري موعدًا لخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون العرب على الترتيب.
وأضاف عبد الحفيظ أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.
الإسماعيلى يفاضل بين رحيل مجدى أو صبحى بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم
تفاضل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة بين رحيل محمد مجدى أو محمد صبحى حارسى مرمى الدراويش بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة لمدة موسمين، حيث يعد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى هو الحارس الوحيد الذى تم الاستقرار على استمراره بالموسم الجديد بعد تألقه فى عرين الدراويش بالموسم الماضى.