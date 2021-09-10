شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة، الموافق 10 / 9/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لكرة اليد للمرة السابعة فى تاريخه، إعلان اتحاد الكرة تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.