شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر هداف المباراة والطيار يتصدى لـ 10 أهداف.. أبرز إحصائيات السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلى والزمالك والتى توج بها الفريق الأبيض بنتيجة 27/28، العديد من الأرقام والإحصائيات على مستوى الأهداف والوقت المستقطع وغيرها.

نرصدها فى السطور التالية إحصائيات المباراة بين القطبين:

نادى الزمالك

أحمد الأحمر ٨ أهداف من ١١ تصويبة

عمر بكار ٤ أهداف من ٨ تصويبات

حسن وليد ٥ أهداف من ٧ تصويبات

سيف الدرع ٢ هدف من ٤ تصويبات

خالد وليد ٣ من ٥ تصويبة

يحى الدرع ٤ أهداف من ٧ تصويبات

وسام نوار ١ هدف من ١ تصويبة

أكرم يسرى ١ هدف من ٢ تصويبة

أهداف الأهلي

أسامة الجزيري ٢ هدف من ٤ تصويبات

عبد العزيز إيهاب ٦ أهداف من ٦ تصويبات

فرنانديز ٦ هدف من ٨ تصويبات

عبد الرحمن فيصل ٢ هدف من ٣ تصويبات

اسلام حسن ٣ هدف من ٦ تصويبات

عمر سامى ١ هدف من ٢ تصويبة

مصطفي خليل ١ هدف من ٢ تصويبة

احمد عادل ٦ هدف من ٨ تصويبات

إحصائيات رميات ٧ أمتار

الزمالك 4/4

الاهلي 5/3

إحصائيات الإقصاء دقيقتين

الزمالك ٥

الاهلي ٢

إحصائيات التصديات

حراس الأهلى

الطيار ١٠ تصديات

حميد ١ تصدى

حراس الزمالك

هنداوي ٥ تصديات

فلفل ٥ تصديات

إحصائيات الاختراقات

الزمالك ٧ اختراقات ناجحة

الاهلي ٣ اختراقات ناجحة

إحصائيات قطع الكرة

الأهلى ٤ مرات

الزمالك ٣ مرات

إحصائيات فاست بريك

الأهلى ٢ مره ناجحة

الزمالك ٢ مره ناجحة

إحصائيات بلوك

ابراهيم المصرى ٢ مرة

حسن وليد ١ مره

وقت مستقطع

الشوط الاول

الزمالك دقيقة ٢٠

الأهلى دقيقة ٢٤

الشوط الثانى

الأهلى الدقيقة ٢٠

الزمالك اخر ٩ ثوانٍ

كارت أحمر

سيف الدرع