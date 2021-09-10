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أحمد الأحمر هداف المباراة والطيار يتصدى لـ 10 أهداف.. أبرز إحصائيات السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلى والزمالك والتى توج بها الفريق الأبيض بنتيجة 27/28، العديد من الأرقام والإحصائيات على مستوى الأهداف والوقت المستقطع وغيرها.

 

نرصدها فى السطور التالية إحصائيات المباراة بين القطبين:

 

نادى الزمالك 

 

أحمد الأحمر ٨ أهداف من ١١ تصويبة 

عمر بكار ٤ أهداف من ٨ تصويبات 

حسن وليد ٥ أهداف من ٧ تصويبات 

سيف الدرع ٢ هدف من ٤ تصويبات 

خالد وليد ٣ من ٥ تصويبة 

يحى الدرع ٤ أهداف من ٧ تصويبات 

وسام نوار ١ هدف من ١ تصويبة 

أكرم يسرى ١ هدف من ٢ تصويبة 

 

أهداف الأهلي 

 

أسامة الجزيري ٢ هدف من ٤ تصويبات

عبد العزيز إيهاب ٦ أهداف من ٦  تصويبات 

فرنانديز ٦ هدف من ٨ تصويبات 

عبد الرحمن فيصل ٢ هدف  من ٣ تصويبات

اسلام حسن ٣ هدف  من ٦ تصويبات 

عمر سامى ١ هدف من ٢ تصويبة 

مصطفي خليل ١ هدف من ٢ تصويبة 

احمد عادل ٦ هدف من ٨ تصويبات 

 

إحصائيات رميات ٧ أمتار

الزمالك 4/4

الاهلي 5/3

 

إحصائيات الإقصاء دقيقتين 

الزمالك ٥

الاهلي ٢

 

إحصائيات التصديات

حراس الأهلى 

الطيار ١٠ تصديات 

حميد ١ تصدى 

حراس الزمالك 

هنداوي ٥ تصديات 

فلفل ٥ تصديات 

 

إحصائيات الاختراقات 

الزمالك ٧ اختراقات ناجحة

الاهلي ٣ اختراقات ناجحة 

 

إحصائيات قطع الكرة 

الأهلى  ٤ مرات 

الزمالك  ٣ مرات 

 

إحصائيات فاست بريك 

الأهلى ٢ مره ناجحة 

الزمالك ٢ مره ناجحة

 

إحصائيات بلوك

ابراهيم المصرى ٢ مرة

حسن وليد ١ مره 

 

وقت مستقطع

الشوط الاول 

الزمالك دقيقة ٢٠

الأهلى دقيقة ٢٤

الشوط الثانى 

الأهلى الدقيقة ٢٠

الزمالك اخر ٩ ثوانٍ 

 

كارت أحمر

سيف الدرع

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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