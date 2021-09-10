شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر هداف المباراة والطيار يتصدى لـ 10 أهداف.. أبرز إحصائيات السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلى والزمالك والتى توج بها الفريق الأبيض بنتيجة 27/28، العديد من الأرقام والإحصائيات على مستوى الأهداف والوقت المستقطع وغيرها.
نرصدها فى السطور التالية إحصائيات المباراة بين القطبين:
نادى الزمالك
أحمد الأحمر ٨ أهداف من ١١ تصويبة
عمر بكار ٤ أهداف من ٨ تصويبات
حسن وليد ٥ أهداف من ٧ تصويبات
سيف الدرع ٢ هدف من ٤ تصويبات
خالد وليد ٣ من ٥ تصويبة
يحى الدرع ٤ أهداف من ٧ تصويبات
وسام نوار ١ هدف من ١ تصويبة
أكرم يسرى ١ هدف من ٢ تصويبة
أهداف الأهلي
أسامة الجزيري ٢ هدف من ٤ تصويبات
عبد العزيز إيهاب ٦ أهداف من ٦ تصويبات
فرنانديز ٦ هدف من ٨ تصويبات
عبد الرحمن فيصل ٢ هدف من ٣ تصويبات
اسلام حسن ٣ هدف من ٦ تصويبات
عمر سامى ١ هدف من ٢ تصويبة
مصطفي خليل ١ هدف من ٢ تصويبة
احمد عادل ٦ هدف من ٨ تصويبات
إحصائيات رميات ٧ أمتار
الزمالك 4/4
الاهلي 5/3
إحصائيات الإقصاء دقيقتين
الزمالك ٥
الاهلي ٢
إحصائيات التصديات
حراس الأهلى
الطيار ١٠ تصديات
حميد ١ تصدى
حراس الزمالك
هنداوي ٥ تصديات
فلفل ٥ تصديات
إحصائيات الاختراقات
الزمالك ٧ اختراقات ناجحة
الاهلي ٣ اختراقات ناجحة
إحصائيات قطع الكرة
الأهلى ٤ مرات
الزمالك ٣ مرات
إحصائيات فاست بريك
الأهلى ٢ مره ناجحة
الزمالك ٢ مره ناجحة
إحصائيات بلوك
ابراهيم المصرى ٢ مرة
حسن وليد ١ مره
وقت مستقطع
الشوط الاول
الزمالك دقيقة ٢٠
الأهلى دقيقة ٢٤
الشوط الثانى
الأهلى الدقيقة ٢٠
الزمالك اخر ٩ ثوانٍ
كارت أحمر
سيف الدرع