شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: مباراة السوبر صعبة والكأس أقل شيء نقدمه لجمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم هنداوى حارس كرة اليد بنادى الزمالك، أن مباراة السوبر الأفريقى التى جمعت الفريق مع النادى الأهلى كانت صعبة ولكنها خرجت بشكل يليق بكرة اليد المصرية.

وأضاف كريم هنداوى فى تصريحات خاصة أن كأس السوبر أقل شيء يمكن تقديمه لجمهور الزمالك العظيم الذى يساند ويظعم الفريق فى كل وقت وفى كل البطولات.

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وإستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018 ، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.