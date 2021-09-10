شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يتسلم كأس السوبر الأفريقي ويحتفل على طريقة "شيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أحمد الأحمر، قائد الزمالك، لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخ القلعة البيضاء عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 28 / 27، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية.

واحتفل أحمد الأحمر بعد استلام كأس السوبر الأفريقي على طريقة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة بالفريق الأبيض بعد إسلام الكأس مع باقي زملائه.

دخل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في فرحة عارمة مع لاعبي الفريق الأبيض عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي والتي فاز فيها على غريمه الأهلي بنتيجة 28 / 27، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا .

ورفع الزمالك رصده إلى النجمة السابعة، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام ،2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.

وأقيمت المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

وخاض الزمالك المباراة مكتملاً للصفوف تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى الذى حصد أول لقب له مع الأبيض، بينما دخل الأهلى اللقاء بغياب الثئانى محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو.



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (6)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (7)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (8)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (9)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (10)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (11)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (12)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (13)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (14)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (15)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (16)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (17)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (18)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (19)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (20)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (21)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (22)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (23)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (1)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (2)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (3)



الزمالك بطل السوبر الإفريقي (4)