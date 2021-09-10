بالفيديو.. "الخليج 365" يرصد احتفالات لاعبي الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

رصدت كاميرا الخليج 365، احتفالات لاعبي الزمالك عقب تتويجهم بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب نظيرهم الأهلي.

وسادت الاحتفالات في الملعب بين لاعبي الزمالك الذين تجمعوا في منتصف الملعب مرددين هتافات تشجيعية لهم ولناديهم.

وتوّج الزمالك لقب السوبر الأفريقي لكرة اليد عقب فوزه اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 28-27.

ورفع الزمالك بعد فوزه اليوم أمام الأهلي رصيده إلى اللقب السابع من بطولة السوبر الأفريقي ليتأهل لكأس العالم للأندية في كرة اليد "السوبر جلوب".