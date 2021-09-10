رئيس الزمالك: سعيد بلقب السوبر.. جاهزون لبطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بفوز فريق كرة اليد بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي والتأهل إلى بطولة العالم.

وقال لبيب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة : "المواجهة كان رائعة ومثيرة، لكن اللاعبون عذبونا حيث أن المواجهة حُسمت في الثانية الأخيرة من عمر المواجهة."

وأكمل لبيب: "الفترة الماضية لم يكن هناك وقت كبير للعمل بين المدرب واللاعبين، الفترة المقبلة سيكون هناك انسجام كبير أتوقع أن يظهر ذلك في بطولة العالم المقبلة."

وواصل: "سعيد بهذا الفوز وسعيد لأن الله أكرم المجلس الحالي بالفوز بالبطولات، عندما تجتهد فإن الله يُكافئ، أرى أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، وأرى أن جماهير الزمالك تستحق هذه الفرحة."

واختتم: "سعيد لأننا أسعدنا جماهير الزمالك، عمل المدرب سيظهر بشكل أكبر في بطولة العالم، عمل المدرب سيظهر في بطولة العالم، وإذا أراد المدرب التدعيم فسوف نناقش الأمر."