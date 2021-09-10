رسميًا.. بيراميدز يعلن ثاني صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع عبدالله مجدي قادمًا من مصر للمقاصة، الذي يلعب في مركز صانع الألعاب، ليكون ثاني الصفقات الصيفية للفريق.

وأوضح بيراميدز أن التعاقد مع عبد الله مجدي، وقع على عقد مع الفريق يمتد حتى 2026، ليمضي 5 سنوات في صفوف الفريق.

وأوضح عصام سراج مدير التسويق لنادي مصر للمقاصة، في يوليو الماضي أن الاتفاق تم بين إدارتي الناديين، مشيرًا إلى أن المقابل المادي كان أقل من قيمة اللاعب الحقيقية نظرًا للظروف التي يمر بها مصر للمقاصة وحاجته إلى الأموال.

وسبق أن أعلن بيراميدز عن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حرس قادمًا من الإسماعيلي، ليكون عبد الله مجدي الصفقة الثانية.

ولعب صاحب الـ24 عامًا خلال الموسم الماضي 24 مباراة في بطولة الدوري، واستطاع أن يسجل هدف ويصنع مثله.