كريم هنداوي يتحدث عن.. لقطة الصلاة مع لاعبي الأهلي.. والفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد، كريم هنداوي، سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز أمام نظيره الأهلي.

وتوّج الزمالك لقب السوبر الأفريقي لكرة اليد عقب فوزه اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 28-27.

وتحدث هنداوي، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة عن لقطة صلاتهم مع لاعبي الأهلي قبل المباراة في الملعب قائلاً:"هذا أمر طبيعي، نحن نلعب سويًا في المنتخب، وهذه رياضة ولايوجد تعصب وجميعنا أصدقاء خارج الملعب".

ونوه حارس مرمى فريق الزمالك، إلى أن مباراتهم أمام الأهلي كانت صعبة، مضيفًا:"مباراة تليق بكرة اليد المصرية، الحمدلله على المكسب بعد هذه المباراة الصعبة".

وأتم هنداوي، تصريحاته بقوله:"أشكر جماهير الزمالك، وأقل شيء نهديه لهم بطولة السوبر، وشيء مهم لمصر أن يلعب الأهلي أو الزمالك نهائي السوبر الأفريقي ومكسب مهم لنا في بداية الموسم".

ورفع الزمالك بعد فوزه اليوم أمام الأهلي رصيده إلى اللقب السابع من بطولة السوبر الأفريقي ليتأهل لكأس العالم للأندية في كرة اليد "السوبر جلوب".