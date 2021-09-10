الزمالك يصطدم ببرشلونة.. تعرف على طريق بطل السوبر في مونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق الزمالك لكرة اليد البطاقة الأخيرة نحو المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 10 من نفس الشهر.

الزمالك استطاع الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب غريمه الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة (28- 27).

وأصبح الزمالك آخر المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب"، حيث صعد كل من :(برشلونة الإسباني - الدحيل القطري - سيدني الأسترالي - سان فرانسيسكو الأمريكي - بينهيروس البرازيلي - ماجدبورج الألماني - الوحدة والنور السعوديين - ألبورج الدنماركي).

القرعة أسفرت عن مواجهة نارية في انتظار الزمالك حيث سيواجه برشلونة - بطل أوروبا - في دور ربع النهائي.

وجاءت القرعة كالتالي:

الدور التمهيدي:

* سيدني الأسترالي × ماجدبورج الألماني

* الوحدة السعودي × سان فرانشيسكو الأمريكي

دور ربع النهائي:

* الفائز من مباراة سيدني وماجدبورج سيواجه الدحيل القطري

* الفائز من مباراة الوحدة وسان فرانشيسكو سيواجه ألبورج

* النور × بينهيروس

* برشلونة × الزمالك

دور نصف النهائي:

طريق الزمالك حال فوزه على برشلونة سيكون ضد الفائز من مباراة النور وبينهيروس.

في المقابل، سيكون الفائز من مباراة الدحيل وبطل أستراليا أو بطل ألمانيا، ضد الفائز من مباراة ألبورج ومنافسه الوحدة أو سان فارنشيسكو.

وستقام المباراة النهائية في 10 أكتوبر المقبل، في المقابل سيقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم أيضًا.