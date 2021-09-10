فريق جزائري ينافس المصري على التعاقد مع الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكر مصدر مقرب من معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، إن الأول يملك عرضًا لتدريب شباب بلوزداد الجزائري وهو ما قد يصرفه عن تدريب المصري البورسعيدي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، أن الشعباني في مفاوضات جادة مع إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكمل المصدر أن كان هناك رغبة من النادي المصري في التعاقد مع المدرب المتوج بدوري أبطال أفريقيا مرتين مع الترجي، لكن المدرب التونسي غير متحمس لخوض التجربة في الوقت الحالي بالإضافة إلى وجود العرض الجزائري.

وكانت إدارة نادي الترجي قد قررت إقالة معين الشعباني من على رأس القائمة الفنية لفريق الدم والذهب ليتم التعاقد مع النجم السابق للفريق راضي الجعايدي.

وعلى الجانب الأخر يواصل المصري البحث عن مدرب بعد نهاية العلاقة بين الفريق البورسعيدي وبين المدرب علي ماهر.