رسميًا.. المصري يعلن صفقته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الفلسطيني الدولي محمد بلح ليدعم صفوف الفريق الساحلي بداية من الموسم المقبل.

وأفادت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر "فيسبوك"، أن الدولي الفلسطيني وقع على عقد مدته أربعة أعوام.

ولعب بلح صاحب الـ28 عامًا لعدة أندية قبل انتقاله للمصري لعل أبرزهم فريق الصداقة الفلسطيني والأهلي وذات الرأس الأردنيين والعروبة وصحم والسويق في عمان.

وكان نادي المصري أعلن عن عدد من التعاقدات في الساعات الأخيرة لعل أبرزهم أحمد الشيخ وعمرو مرعي وإسلام جمال.

ويستعد النادي المصري للموسم المقبل، حيث ينتظر الفريق البورسعيدي المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.