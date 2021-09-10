شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة والوصل في الدوري الاماراتي «مالانجو يؤكد الريمونتادا»

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة والوصل في قمة مباريات اليوم الجمعة ببطولة الدوري الاماراتي أدنوك والتي أقيمت على ملعب مدينة الشارقة، وانتهت بفوز صعب لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع بنتيجة 2/3.

وقلب الشارقة تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 2/3 على الوصل في الجولة الثالثة من الدوري الاماراتي مساء اليوم الجمعة، وهو منقوص العدد.

انطلقت مباراة الشارقة والوصل على ملعب نادي الشارقة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وطرد اللاعب الحسن صالح من صفوف الشارقة في الدقيقة 12 بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعدما تسبب في ركلة جزاء، نفذها اللاعب فابيو دي ليما، ليمنح الوصل التقدم بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 60 عزز الوصل تقدمه على الشارقة بالهدف الثاني عن طريق هدف بنيران صديقة سجله عبد الله غنام جمعة بالخطأ في مرماه.

ورغم هذه النتيجة المحبطة، استطاع الشارقة العودة مرة أخرى في أجواء اللقاء بتسجيل هدف التقليص عند الدقيقة 69 إثر ركلة جزاء نفذها الهداف الإماراتي «كايو كانيدو».

وبعد مشاركته بنحو 7 دقائق، تمكن المهاجم الكونجولي «بن مالانجو» من تسجيل هدف التعادل 2/2 بعد تلقيه تمريرة من البرازيلي لوزينيو.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الايجابي 2/2، استطاع بن مالانجو إضافة الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عانقت أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى الوصل إبراهيم عيسى

وأضاف الشارقة بهذا الفوز النقطة الـ 9 من 3 جولات في الدوري الاماراتي ليبعتد بفارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني والذي تنتظره مباراة أمام بني ياس لحساب نفس الجولة.

وأُفتتحت الجولة ال3 من منافسات الدوري الاماراتي أدنوك بمواجهة الامارات والظفرة بعد ظهر اليوم الجمعة، وأقيمت في نفس التوقيت مباراة بين خورفكان والوحدة على ملعب صقر بن محمد القاسمي.

جدير بالذكر تعرض نادي الشارقة لخسارة وتعادلين في آخر 3 مباريات له أمام الوصل، بواقع تعادل 0/0 وخسارة 2/صفر في كأس الخليج العربي الاماراتي، وتعادل بنتيجة 3/3 في دوري الخليج العربي الاماراتي.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة والوصل