عاجل | الزمالك يتأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد في السعودية

ترشح الزمالك إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل، بعد فوزه بمباراة القمة أمام الاهلي في كأس السوبر الافريقي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بنتيجة 28/27.

وانطلقت مباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت السعودية.

وظل التعادل سيد الموقف بين الفريقين على مدار الشوط الثاني، بعدما أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بفارق هدفين فقط (16-14).

وسجل اللاعب الدولي المصري يحيى الدرع هدف فوز الزمالك بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من اللقاء، برمية صاروخية من على حدود منطقة الجزاء عانقت الزاوية اليمنى للحارس الطيار.

وصعد الاهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الافريقي 2020، بعد انسحاب النجم الساحلي التونسي لأسباب مادية ليشارك المارد الاحمر.

وتمكن الاهلي في وقت سابق من هذا الشهر من التتويج بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد على حساب وداد السمارة المغربي في النهائي الذي أقيم يوم الثاني من سبتمبر في قاعة المسيرة بمدينة مكناس المغربية.

ونقلت مباراة الاهلي والزمالك على شاشة قناة النادي الاهلي الرسمية، وقناة اون سبورت المصرية بصوت المعلق الشهير خالد خيري.

وقبل المباراة بحوالي 24 ساعة، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابًا رسميًا إلى ناديي الاهلي والزمالك باعتباره منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي، يُحذر فيه من الفوضى في مراسم التتويج.

وقال بيان الاتحاد الافريقي لـ كرة اليد الموجه إلى الاهلي والزمالك عبر الاتحاد المصري «السعادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بالرجوع إلى الإجراءات الاحترازية الواردة من الاتحاد الأفريقي، بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي المشارك فيها الاهلي والزمالك، وبهدف المحافظة على الشكل العام حيث أن المباراة مذاعة تلفزيونيًا، نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم منع نزول أي فرد إلى أرض الملعب غير مسجل في قائمة المباراة قبل وأثناء وبعد انتهاء مراسم التتويج».

وأضاف البيان «سيقتصر نزول الأفراد إلى الملعب لمراسم التتويج على رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فقط، ونعيد على سيادتكم التأكيد على التزام جميع الأطراف بما سبق لتجنب فرض أي عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي على الناديين».