تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج والقنوات الناقلة في الجولة الرابعة بـ الدوري الالماني «البوندسليجا».

تُسلط الأضواء في ألمانيا على ملعب ريد بول ارينا، حيث سيشهد عودة المدرب يوليان ناجلزمان إلى منزله القديم لأول مرة كخصم مع بايرن ميونخ كذلك الأمر بالنسبة إلى مارسيل سابيتزر ودايوت أوباميكانو.

وظهر تأثير رحيل ناجلزمان عن نادي لايبزيج سريعًا، حيث خسر في المباراة الافتتاحية بالدوري الالماني أمام ماينز، واستعاد توازنه في الجولة الثانية بالانتصار على شتوتجارت، قبل أن يتلقى الخسارة الثانية في الجولة الثالثة أمام فولفسبورج.

وسيسعى المدرب الأمريكي جيسي مارسش تقديم أوراق اعتماده لدى جماهير لايبزيج بتحقيق الانتصار على بايرن ميونخ، من أجل الوصول للنقطة السادسة والعودة إلى المنافسة على صدارة الترتيب.

وسيدخل لايبزيج مواجهة بايرن ميونخ مفتقدًا لخدمات ثنائي الدفاع الألماني، سيدني ريبيجر، ومارسيل هالستنبيرغ، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الأوروجوياني مارسيلو ساراتشي بسبب الإصابة.

على الجهة المقابلة، استعاد بايرن ميونيخ عافيته بشكل سريع بعد وقوعه في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث فاز على كولن وهيرتا برلين في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 7 نقاط، بالتساوي مع صاحب المركز الثاني باير ليفركوزن، وبفارق نقطتين عن المتصدر فولفسبورج.

ويغيب عن صفوف الفريق البافاري أمام لايبزيج، الثنائي الفرنسي، لاعب خط الوسط كورينتين توليسو والجناح كينجسلي كومان بسبب تعرضهما لإصابة على مستوى الركبة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ واجه لايبزيج في 12 مناسبة سابقة في جميع المسابقات، حقق الفوز 6 مرات، وخسر مرة واحدة، فيما سيطر التعادل على 5 مواجهات.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الالماني، يوم السبت 10 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما يذاع على قناة سكاي سبورت بوندسليجا، وقناة Diema Sport HD البلغارية.