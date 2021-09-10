ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية

تخطّى ليونيل ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في المباريات الدولية مع بلاده.



وجاء إنجاز ميسي بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" وقيادته الأرجنتين إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 3-صفر، الجمعة في الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.



ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، رصيده إلى 79 هدفاً مع الأرجنتين التي تسير بثبات نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة بفارق 6 نقاط عن البرازيل الفائزة على ضيفتها البيرو 2-صفر وتتربع على الصدارة مع 24 نقطة كاملة.



وفي مباراته الدولية الـ153، عادل ميسي البالغ 34 عاماً رصيد بطل العالم ثلاث مرات بيليه (77 هدفاً)، بافتتاحه التسجيل من تسديدة بعيدة مميزة بقدمه اليسرى (14).



هزّ اللاعب المنتقل أخيراً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي شباك الحارس كارلوس لامبي مجدداً (64).



وحقق "البرغوث" ثلاثيته السابعة مع بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت، متابعاً من مسافة قريبة تسديدة صدها الحارس.



قال ميسي: "انتظرت هذه الحظة منذ زمن بعيد، الآن سأستمتع بها".



ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع 111 هدفاً في 180 مباراة.