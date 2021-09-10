الامارات | يد الزمالك تزيح الأهلي.. وترفع كأس السوبر الإفريقي في "آخر ثانية"

شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك تزيح الأهلي.. وترفع كأس السوبر الإفريقي في "آخر ثانية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الزمالك لكرة اليد بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27، الجمعة، في المباراة التي أقيميت في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.

وكانت المواجهة متكافئة، وسيطر التعادل على مجرياتها حتى الثانية الأخيرة التي حصل فيها الزملكاوية على ضربة حرة مواجهة للمرمى استغلها نجوم الزمالك بالشكل التكتيكي المطلوب من المدرب الإسباني أوليفر روي، وسددها النجم يحيى الدرع في الشباك الأهلاوية وسط فرحة عارمة من أبناء القلعة البيضاء.

وبهذه النتيجة يفشل الأهلي في الحصول على لقبه الثاني في المسابقة التي توج بها مرة واحدة في تاريخه في عام 2017 بفوزه على الزمالك 29-23في ذلك الوقت.

يذكر أن الزمالك سيمثل القارة الإفريقية فى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» المقررة في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

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