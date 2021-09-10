الامارات | فرسان الإمارات يلمعون ذهباً في حفل تتويج أبطال مونديال القدرة للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الإمارات يلمعون ذهباً في حفل تتويج أبطال مونديال القدرة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف فرسان الإمارات الأضواء في حفل تتويج أبطال مونديال القدرة للشباب والناشئين الذي احتضنته مدينة إرميلو في هولندا لمسافة 120 كلم، أول من أمس، بمشاركة نحو 75 فارساً وفارسة من 22 دولة، واتجهت الأنظار إلى فرسان الإمارات على منصة التتويج بعد تكرار المشهد السابق نفسه الذي شهده العالم قبل نحو أربعة أشهر بتتويجهم بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكبار بمدينة بيزا الإيطالية.

وظفر الفارس سعيد المهيري بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي بعد إحرازه المركز الأول عن جدارة واستحقاق وتسجيل «الهاتريك» التاريخي على صهوة الفرس «هالة» ذائعة الصيت، بعد تحقيق لقبين في بطولات العالم للقدرة وفي زمن قياسي.

وجرت مراسم التتويج، أمس، في قرية القدرة التي احتضنت فعاليات البطولة، وتم عزف النشيد الوطني الإماراتي احتفالاً بأبطالنا، وشهد الحفل سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية الدكتورة حصة العتيبة، وعدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وتوج الفارس عبدالله العامري بالميدالية الفضية بعد إحرازه المركز الثاني والوصافة على صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل» في أول مشاركة عالمية للعامري في المونديال، بينما توجت الفارسة الإسبانية رات باديا مارفا بالميدالية البرونزية بعد فوزها بالمركز الثالث على صهوة «زرياب».

وضم فريق الإمارات المشارك برعاية «طيران الإمارات»، سعيد المهيري وعبدالله العامري وحمدان المري وفارس المنصوري وخلفان جمعة بالجافلة.

كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، حيث نال المركز الأول الفريق الفرنسي، وجاء في المركز الثاني الفريق الماليزي، واحتل المركز الثالث الفريق البلجيكي.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه بمواصلة فرسان الإمارات مشوار الريادة والتميز عبر التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وإحراز الوصافة رغم المنافسة القوية التي شهدها المونديال، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللامحدود لأبناء الإمارات، ما أثمر عنه تحقيق إنجازات عالمية مشرفة باسم الدولة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «إن فرساننا أثبتوا أنهم الرهان الرابح وقدموا أداءً بطولياً رغم جميع التحديات ليكللوا مشوارهم بالانجاز العالمي الكبير للمرة الثانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، فضلاً عن التتويج بلقب مونديال الشباب للمرة الثالثة على التوالي، ما يؤكد أن الفروسية الإماراتية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص تمضي في الطريق الصحيح، مهنئاً الإمارات قيادةً وشعباً بهذه المناسبة، ومثمناً جهود فريق العمل وكل من أسهم في نجاح المشاركة الإماراتية، كما ثمن رعاية طيران الإمارات للفريق المشارك في المونديال».

من جهتها، قالت الدكتورة حصة العتيبة: «إن اعتلاء منصة التتويج ليس بالأمر الغريب على فرساننا الذين عودونا دائماً على الفوز بالذهب في أكبر المحافل الدولية الكبرى».

وأضافت أن «التظاهرة الرياضية الكبيرة التي احتضنتها هولندا، أكدت للعالم أجمع أن الدولة تملك الريادة والتميز في مختلف المجالات والقطاعات، كما تبعث رسالة سلام لكل الشعوب عبر الحضور الرياضي المميز باعتبار الرياضة قوة ناعمة ذات أهمية بين الدول»، مشيرة إلى أن «الإنجاز تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولتنا الحبيبة (عام الخمسين) الذي نتطلع فيه إلى مزيد من الإنجازات».

بدوره، أعرب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات اللواء خبير محمد عيسى العظب عن سعادته الكبيرة بفوز فرساننا بلقب مونديال الشباب والناشئين، وقال: «إن السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بسبب تقارب المستوى بين الخيول إلى جانب خفة أوزان الفرسان المشاركين التي أسهمت في التأثير على سرعة السباق»، مشيراً إلى أن «فريق الإمارات شارك بخمسة فرسان، لكن الحظ لم يحالف بعض الخيول في اجتياز عملية الفحص البيطري، إلا أن حجم الإنجاز عظيم في ظل التحديات التي واجهها فريق الإمارات، من بينها جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تقليل عدد سباقات القدرة».

واختتم العظب قائلاً إن الفرس «هالة» صاحبة الحضور الأبرز، كونها حققت لقب بطولتين للعالم وفي زمن قياسي، لتسجل إنجازاً غير مسبوق في تاريخ بطولات القدرة.

سعيد المهيري: «هالة» عملة نادرة

أكد البطل سعيد المهيري أن المحافظة على اللقب والفوز للمرة الثالثة على التوالي (الهاتريك)، مصدر فخر واعتزاز له، وتعتبر إنجازاً عظيماً في مسيرته الرياضية بسباقات القدرة. وقال في تصريحات صحافية «إن الفرس (هالة) تعتبر عملة نادرة صنعت تاريخاً جديداً في عالم سباقات القدرة بعد تحقيق لقب المونديال الثاني في غضون أربعة أشهر».

وتوجّه المهيري بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، بمناسبة هذا الفوز الذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود.

وأشار المهيري إلى أنه تسلح بالعزيمة والإصرار في الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف الفوز بلقب المونديال، ورغم عدم المشاركة في المعسكرات الصيفية الخارجية نتيجة ظروف خاصة، فإنه كان يتردد باستمرار على الإسطبل في دبي لخوض التدريبات، وحرص على مضاعفة جهوده استعداداً للمشاركة في المونديال.

راشد بن دلموك: «فرسان الإمارات أثبتوا أنهم الرهان الرابح وقدموا أداءً بطولياً».

حصة العتيبة: «اعتلاء منصة التتويج ليس غريباً على فرساننا.. عودونا على الذهب».

محمد العظب: «حجم الإنجاز عظيم في ظل التحديات التي واجهها فريق الإمارات، من بينها جائحة كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news