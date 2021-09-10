شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى أوليفر روى ينجح فى أول اختبار مع يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة إحراج الأهلى بقمة السوبر الأفريقى بالفوز بنتيجة 28/27 فى مواجهة القمة التى جمعتهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .





الزمالك يسحق الأهلى للمرة الثالثة على التوالى فى السوبر الأفريقى

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .





الأبيض يخطف التأهل لمونديال الأندية بالنجمة السابعة

خطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.





أبناء ميت عقبة يحرمون الأهلى من النجمة الثانية فى التاريخ

وبالتتويج بهذا اللقب، حرم أبناء ميت عقبة فريق الأهلى من حصد النجمة الأفريقية الثانية فى تاريخه، حيث حصد الأهلى اللقب من قبل عام 2017 فقط .





أوليفر روى ينجح فى أول اختبار مع القلعة البيضاء

ونجح الإسبانى أوليفر روى المدير الفنى للزمالك فى أول إختبار رسمى له مع القلعة البيضاء منذ توليه المهمة خلفا للمدير الفنى السابق حسين زكى فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد .