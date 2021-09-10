شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بالسوبر الأفريقى لليد بقميص رقم 7.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق الزمالك لكرة اليد بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد، بارتداء قمصان رقم 7 عقب الفوز على الأهلى في المباراة النهائية بنتيجة 28 / 27 في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى، حيث يعتبر هذا اللقب السابع فى تاريخ القلعة البيضاء.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.

ورفع الزمالك رصده إلى النجمة السابعة، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام ،2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.

وأقيمت المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

وخاض الزمالك المباراة مكتملاً للصفوف تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى الذى حصد أول لقب له مع الأبيض، بينما دخل الأهلى اللقاء بغياب الثئانى محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو.