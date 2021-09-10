شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 25 / 24 قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق بالسوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك على الأهلى فى لقاء السوبر الأفريقى لكرة اليد بنتيجة 25 / 24 قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، والمقامة حاليًا بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية لكرة اليد في المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

ويقود مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد في السوبر الأفريقي طاقم تحكيم تونسي ممثل في الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان، وتلعب المباراة بدون حضور جماهيري حيث قرر الاتحاد المصري لكرة اليد، وهو الجهة المنظمة للمباراة أن يحضر 40 فرد مع كل فريق في المدرجات.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019،بينما توج الأهلى باللقب مرة واحدة من قبل موسم 2017 ويسعى إلى حصد اللقب الثانى.

كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019 ، فيما يسعى الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه .